В РФ заявили, что оснований для денонсации ДСНВ на сегодняшний день нет

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в настоящее время нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает газета Известия".

Он подчеркнул, что причин для отмены ДСНВ нет ни со стороны США, ни со стороны России. По словам дипломата, хотя Москва приостановила действие Договора, она намерена соблюдать количественные ограничения, установленные соглашением.

Также Россия продолжит обмениваться информацией о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, согласно договоренностям, заключенным в 1988 году между Советским Союзом и США.

В феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Свое решение он объяснил тем, что назрели вопросы участия в договоре НАТО, а также учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

10 мая президент внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

В июне американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ. Один из авторов проекта сенатор Джим Риш заявил, что решение американского лидера Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией привело к негативным последствиям и сократило безопасность союзников. По словам сенатора, США должны быть готовы противостоять двум ядерным державам – РФ и Китаю.

В МИД РФ заявили, что США вновь расширили список нарушений по ДНСВ