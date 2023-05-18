Республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ

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Республиканцы внесли на рассмотрение в конгресс инициативу о выходе США из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Сенаторы призывают к укреплению ядерных сил страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из авторов проекта сенатор Джим Риш заявил, что решение американского лидера Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией привело к негативным последствиям.

"Решение администрация Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности", – высказался он.

Кроме того, по его мнению, Китай получил возможность активно наращивать стратегическое ядерное вооружение. Риш объяснил, что новый закон направлен на исправление допущенных ошибок, поскольку он обяжет учитывать все виды ядерного оружия, а его действие распространится на КНР.

Также сенатор обратил внимание, что США должны быть готовы противостоять двум ядерным державам – РФ и Китаю.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что российская сторона продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках ДСНВ. По его словам, Вашингтон настаивает на дальнейшем соблюдении договоренностей.

По мнению Пателя, данное соглашение удовлетворяет не только интересы США, но и других стран, а также способствует сохранению безопасности во всем мире.

"Вот почему мы работаем над тем, чтобы сохранить данное соглашение", – резюмировал он.

В феврале этого года Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Президент отмечал, что назрел вопрос участия в договоре НАТО, и указывал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

10 мая российский лидер назначил замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении вопроса о выходе из ДОВСЕ палатами Федерального собрания РФ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

