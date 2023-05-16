В МИД заявили, что РФ не станет следом за США публиковать информацию о своих СНВ

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Российская сторона не отреагировала на публикацию Вашингтона информации об американских стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и не будет делать в ответ то же самое. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы это прочитали. Коллеги в других ведомствах тоже посмотрели. Мы это через какое-то время спишем в архив", – цитирует Рябкова ТАСС.

Замминистра добавил, что после приостановки участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений Москва действует по обстановке, исходя из совершенно иных подходов и принципов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский парламент рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В феврале этого года президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).