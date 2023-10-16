В МИД заявили, что Россия продолжает придерживаться ограничений по ДСНВ

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Россия до сих пор следует правилам по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН сообщил замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

"Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений и уведомлять о предстоящих пусках МБР и БРПЛ", – его слова передает издание РИА Новости.

В феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Свое решение он объяснил тем, что назрели вопросы участия в договоре НАТО, а также учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

10 мая президент внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

В июне американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ. Один из авторов проекта сенатор Джим Риш заявил, что решение американского лидера Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией привело к негативным последствиям и сократило безопасность союзников. По словам сенатора, США должны быть готовы противостоять двум ядерным державам – РФ и Китаю.

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