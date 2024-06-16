414 тысяч квадратных метров жилья возведут в Нагатино-Садовниках по программе КРТ

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414 тысяч квадратных метров жилья и более 270 тысяч "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости возведут в Нагатино-Садовниках по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестор на участке площадью 21,3 гектара за 10 лет планирует построить жилой квартал, в котором организует более 16 200 рабочих мест, добавил заммэра.

"Вложения в проект составят около 145 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации – почти четыре миллиарда рублей", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Он напомнил, что территория находится неподалеку от Котляковского и Каширского проездов, а также станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро. По информации руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, здесь организуют школу на 900 мест и детсад на 400 человек.

"Также на площадке построят офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, спортивные объекты, кафе и рестораны", – сказал Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что свыше 5 тысяч семей получили новое жилье по программе реновации на северо-востоке Москвы. Так, горожане переезжают в 41 дом в 13 районах города.

