Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником, который отмечается 16 июня. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Профессии врача, фельдшера, медицинской сестры – это особый труд и особое призвание, в котором мастерство и компетентность сочетаются с чуткостью и внимательностью", – уверен градоначальник.

Мэр подчеркнул, что в руках врачей находятся жизнь и здоровье пациентов, и в каждом случае медицинские работники делают все возможное и невозможное, чтобы вылечить людей и вернуть им радость жизни.

Собянин напомнил, что столица стоит в числе лидеров по количеству медпомощи в стране. В частности, уже завершается модернизация инфраструктуры здравоохранения и продолжается внедрение новых московских стандартов.



"Спасибо за высокий профессионализм, благородное служение людям и за огромный вклад в развитие здравоохранения Москвы! Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов в работе", – поздравил мэр города.

Ранее градоначальник рассказывал, что в городе благоустроили почти 110 гектаров территорий у 21 городской поликлиники. Работы проводят в рамках реконструкции поликлиник по новому московскому стандарту. В рамках этого для пациентов обустроили 617 зон отдыха, 57 детских площадок, установили 2 610 информационных стел и 3 000 фонарей.

