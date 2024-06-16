Рейс в Якутске отложили более чем на 12 часов из-за неисправности самолета

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вылет самолета в Якутске отложили более чем на 12 часов из-за неисправности воздушного судна. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о ситуации.

"Задержан вылет рейса АО "Авиакомпания "Якутия" по маршруту "Якутия – Екатеринбург – Санкт-Петербург", запланированный на 09:20 по местному времени 16 июня", – уточняется в телеграм-канале ведомства.

Предварительно сообщается, что рейс может вылететь в 22:00.

Прокуратура намерена проконтролировать, чтобы права пассажиров на получение необходимых услуг в таких случаях были соблюдены.

Ранее в аэропорту Оренбурга из-за тумана задержали несколько вылетов, два из которых планировались в Москву.

Из Оренбурга в столицу должны были вылететь самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и Nord Wind. Речь идет о рейсах SU-1245 и № 4-080. Вместе с указанными были задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Уфу.

