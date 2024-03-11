Два авиарейса в Москву задержали в Оренбурге из-за тумана

Фото: ТАСС/Максим Стулов

В аэропорту Оренбурга из-за тумана задержали несколько вылетов, два из которых планировались в Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Из Оренбурга в Москву должны были вылететь самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и Nord Wind. Речь идет о рейсах SU-1245 и № 4-080 соответственно.

Вместе с указанными были задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Уфу.

"Оренбургской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществлен контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами", – говорится в сообщении ведомства.

До этого рейс из Оренбурга в Москву задержали из-за технической неисправности. Более 150 пассажиров не могли вылететь в столицу около 10 часов. Предварительной причиной задержки самолета стала неисправность воздушного судна, а именно – отсутствие шпильки на внутреннем колесе левой амортстойки.

