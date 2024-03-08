В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве из-за атак дронов

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Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде после атаки украинских дронов. Самолету, выполнявшему рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх – Волгоград, пришлось приземлиться на запасном аэродроме в Астрахани. Об этом рассказала представитель волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.

"В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании Уральские авиалинии из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпании "Победа" и "Аэрофлот", – приводит РИА Новости ее слова.

Она уточнила, что в настоящее время все ограничения отменены.

Ранее средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 4 украинских беспилотника над Волгоградской областью. Вражеская атака с помощью дронов самолетного типа была пресечена 8 марта около 07:00 по московскому времени.

До этого в ночное время над территорией региона были уничтожены 11 беспилотников ВСУ.