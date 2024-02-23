Фото: телеграм-канал Mash

Один летательный аппарат упал в Каневском районе Кубани, он горит, также произошло возгорание камыша. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Изначально в штабе сообщали о падении двух летательных аппаратов, однако позднее информацию уточнили.

По данным ЕДДС Каневского района, падение произошло около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения. На место прибыли пожарные подразделения, которые установили, что площадь пожара составляет около 250 квадратных метров.

В сообщении отметили, что угроза жилым домам отсутствует, среди жителей хутора никто не пострадал. В тушении пожара задействовано 40 человек и 14 единиц техники. Специальные службы и правоохранительные органы работают на месте.

Ранее неизвестный объект упал в Еланском районе Волгоградской области. Глава района Дмитрий Литвинов отмечал, что поле, где упал объект, очень удалено от поселений.

До этого украинские военные совершили атаку на промышленный объект в Брянске при помощи БПЛА. В результате этого произошло возгорание в административном здании.

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