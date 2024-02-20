Неизвестный объект упал в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Неизвестный объект упал в Еланском районе Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу района Дмитрия Литвинова.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. Он объяснил, что поле, где упал объект, очень удалено от поселений.

Ранее в Сети появились снимки обломков неизвестного объекта. Их обнаружили в поле возле села Вязовка Еланского района. Литвинов не пояснил, что за объект упал.

В январе два беспилотника упали на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что в результате атаки пострадали три человека. Их состояние оценивалось как средней тяжести.

Кроме того, один из многоэтажных домов получил существенный ущерб – взрывная волна выбила стекла. Мэр города Орла Юрий Парахин добавлял, что два беспилотных летательных аппарата упали территории города Орла, еще один – в Орловском муниципальном округе.

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