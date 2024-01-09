Три человека пострадали при атаке беспилотника в Орле

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Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на объекты топливно-энергетический комплекса (ТЭК) в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь, добавил он.

"Двое от госпитализации отказались", – уточнил губернатор региона.

Клычков также сообщил, что сейчас на местах происшествия задействованы экстренные службы.

Ранее губернатор Орловской области сообщил, что два беспилотника упали на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле. Возгорание оперативно локализовано, подчеркнул он.



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