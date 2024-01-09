09 января, 15:28Происшествия
Три человека пострадали при атаке беспилотника в Орле
Фото: 123RF/sandsua
Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на объекты топливно-энергетический комплекса (ТЭК) в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь, добавил он.
"Двое от госпитализации отказались", – уточнил губернатор региона.
Клычков также сообщил, что сейчас на местах происшествия задействованы экстренные службы.
Ранее губернатор Орловской области сообщил, что два беспилотника упали на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле. Возгорание оперативно локализовано, подчеркнул он.
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