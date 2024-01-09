Фото: телеграм-канал "112"

Два беспилотника упали на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле. Глава региона Андрей Клычков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем", – говорится в его публикации.

Губернатор призвал местных жителей в случае необходимости звонить по номеру дежурной службы регионального главка ФСБ 8 (4862) 43-76-36. Также за помощью можно обратиться по телефону 112 или к дежурным УМВД по региону, позвонив по номеру 8 (4862) 43-32-32.

Ранее российские системы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали. Оперативные службы выехали на место падения дронов.



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