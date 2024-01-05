Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников возле Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки войск "Центр" Леонида Шарова.

Кроме того, в течение минувших суток бойцы РФ на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям двух бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.

Потери противника при этом составили убитыми и ранеными до 120 солдат, а также три боевых бронированных машины и два автомобиля, добавил Шаров.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили контратаку украинских штурмовых групп в районе Синьковки на купянском направлении. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении.

До этого британский журналист Арис Руссинос заявил, что российская сторона резко нарастила наступательные возможности, что сделает предстоящий 2024-й год крайне тяжелым для Украины.

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