Российские военнослужащие получили новейшие САУ "Коалиция-СВ" – "Ростех"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Войска РФ получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

Испытания САУ были завершены в прошлом году, комплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. В конце 2023 года первые установки "Коалиция-СВ" были направлены в войска.

В "Ростехе" отметили, что данный вид САУ обладает преимуществами над западными аналогами по дальности стрельбы. Подобный комплекс выведет боевые возможности артиллерии РФ на новый уровень, добавили в корпорации.

Ранее в "Ростехе" сообщили о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ". Отмечалось, что проведенные проверки показали соответствие комплекса тем требованиям, которые были предъявлены со стороны Минобороны РФ.

До этого в российском военном ведомстве рассказали, что дальняя авиация РФ получит в предстоящем году на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами.