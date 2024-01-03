В "Ростехе" сообщили о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК "Панцирь"

Фото: Министерство обороны РФ

Испытания новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ" завершаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

Отмечается, что проведенные проверки показали соответствие комплекса тем требованиям, которые были предъявлены со стороны Минобороны РФ.

Данный вид ЗРПК предназначен для прикрытия сухопутных войск РФ. Он отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси, с которым "Панцирь-СМ-СВ" сможет сопровождать и прикрывать системы противовоздушной обороны на марше по снегу и бездорожью.

Помимо этого, комплекс также имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дальняя авиация РФ получит в предстоящем году на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами.

До этого глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение". Он добавил, что для данной машины был создан контейнер, позволяющий осуществлять пуски реактивных снарядов от "Урагана" или тяжелых огнеметных систем.