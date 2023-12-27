В "Ростехе" сообщили о планах опробовать дистанционно управляемую БМП в зоне СВО

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Дистанционно управляемую боевую машину пехоты хотят испытать в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации", – приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что новый боевой комплекс полностью исключает вероятность поражения экипажа. Чемезов уточнил, что дистанционное управление хотят опробовать на БМП-3, а также на самоходной пушке 2С25М.

Новую версию БМП-3 с модулем "Синица" выпустила компания ВНИИ "Сигнал". Главное ее преимущество заключается в том, что она работает без экипажа.

Ранее Чемезов рассказал о новейшей гаубице "Коалиция", которая должна появиться в зоне СВО. Она поможет обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, отметил он. Испытания "Коалиции" подошли к финалу, а ее серийное производство уже запущено.

До этого гендиректор "Ростеха" анонсировал создание новейшей бикалиберной РСЗО "Возрождение". Подобная машина будет иметь возможность минировать местность снарядами калибра 140 миллиметров, а также поражать цели снарядами калибра 220 миллиметров.



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