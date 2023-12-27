Гендиректор "Ростеха" заявил, что российские ПТРК пробивают танк Leopard с любой стороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Корнет" пробивают немецкие танки Leopard с любой точки. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

"Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", – заявил Чемезов.

Чемезов назвал мифом утверждение о том, что западные танки якобы лучше защищены. Он также обратил внимание на то, что украинские танкисты начали устанавливать на западные танки дополнительную динамическую защиту советского производства для повышения своих шансов на выживание на поле боя.

Ранее американский журнал Military Watch признал, что российские ПТРК "Корнет" поразили все основные западные танки. За всю историю применения этого оружия в бою оно смогло сжечь основные западные танки: американский Abrams и израильский Merkava 4, а во время конфликта на Украине этот комплекс уничтожил и немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

Еще до начала украинского контрнаступления, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупреждал, что российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" сожгут поставленные Западом на Украину танки.



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