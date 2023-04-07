Экс-советник Пентагона заявил, что российские "Корнеты" сожгут танки ВСУ при наступлении

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы сожгут поставленные Западом на Украину танки при попытке контрнаступления. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

"У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких – "Корнет". Дальность полета ее ракеты – около пяти тысяч метров и больше. Как только вы зафиксировали цель – вы производите выстрел и забываете о нем", – заявил он.

Макгрегор подчеркнул, что мощности боеголовки хватает для того, чтобы поразить любую бронетехнику.

Он также напомнил, что немецкие танки Leopard уже сталкивались с российскими "Корнетами" в Сирии и не смогли их преодолеть.

До этого чешский генерал Йиржи Шедив назвал немецкие танки Leopard переоцененными. По его словам, турки задействовали "Леопарды" в операции в Сирии и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц.

Ранее в ДНР предрекли колоссальные потери для украинской армии при контрнаступлении. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в первые же часы наступления украинские силы понесут колоссальные потери, а многие из них даже не доедут до самой линии фронта.

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