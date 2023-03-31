Чешский генерал назвал немецкие танки Leopard переоцененными

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Немецкие танки Leopard, которые получают Вооруженные силы Украины, не стали "чудо-оружием", их переоценили. Об этом сообщает журнал Czdefence со ссылкой на бывшего начальника генштаба армии Чехии генерала Йиржи Шедиву.

"Турки задействовали "Леопарды" в операции в Сирии против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц", – напомнил он.

Генерал также подверг критике политиков Запада из-за непризнания ситуации, в которой оказалась Украина, и заявления военной и политической власти Киева о потерях и победах армии.

До этого СМИ заявили о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2. По данным прессы, последние боевые машины из этой партии покинули Германию в конце прошлой недели. Помимо них, в зону боевых действий прибыли 40 боевых машин пехоты Marder.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что ВС РФ уничтожат западную технику в случае наступления ВСУ. Несмотря на высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, их можно устранить стандартными противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет" и танками Т-90, предположил он.

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