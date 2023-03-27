Обещанные Германией 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину – СМИ

Фото: ТАСС/picture alliance/photothek/Florian Gaertner

Все 18 танков Leopard 2, которые власти ФРГ пообещали передать Киеву, прибыли на территорию Украины. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, последние танки из этой партии покинули Германию в конце прошлой недели. Отмечается, что, помимо них, в зону боевых действий прибыли 40 боевых машин пехоты Marder. Точный маршрут поставок техники не раскрывается в целях безопасности.

Leopard 2 поставляются на Украину с широким набором вооружений, а также запчастями. Экипажи ВСУ, которые будут управлять бронемашинами, уже прошли соответствующее обучение в Вооруженных силах ФРГ.

В январе этого года стало известно, что Берлин принял решение о предоставлении Украине роты танков Leopard 2A6, которые стоят на вооружении бундесвера. Также Германия разрешила и другим европейским странам передать Киеву стоящие на их вооружении немецкие танки.



Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2

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