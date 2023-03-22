В ДНР сообщили о замеченных на артемовском направлении танках Leopard

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На артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) были замечены танки Leopard. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас появились сообщения о наличии Leopard и бронетранспортеров иностранного производства как раз именно на артемовском участке фронта", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Гагин пояснил, что российские войска смогут с легкостью ликвидировать БТР с помощью отечественного вооружения. Бронезащита иностранной техники оставляет желать лучшего, заявил он.

При этом, как уточнил Гагин, массового участия иностранной техники в спецоперации пока не наблюдается. Это может быть связано с тем, что ВСУ еще не успели доставить в зону боевых действий технику из-за трудностей с логистикой, которые для них, контролируя дороги, создают российские войска.

Ранее страны Евросоюза утвердили план из трех шагов по передаче Украине миллиона снарядов в ближайший год. На эти цели из Европейского фонда мира выделят два миллиарда евро: один миллиард – на немедленные поставки, еще один – на совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей.

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