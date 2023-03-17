Варшава разместит HIMARS недалеко от границы с Калининградской областью

Фото: ТАСС/ЕРА/VALDA KALNINA

Польская сторона разместит американские РСЗО HIMARS рядом с границей с Калининградской областью. Об этом на церемонии принятия военной присяги солдатами Войска польского рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS", – цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что данные системы Варшава заказала еще в 2019 году. Блащак напомнил, что американский конгресс одобрил заявку Польши на 500 пусковых установок HIMARS.

По словам вице-премьера, для ВС страны важен факт наличия оружия, которое зарекомендовало себя на фронте и "показало себя очень успешным в руках украинцев".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву доставит дополнительные беды самим гражданам Украины. Он заявил, что это повысит уровень вовлеченности Альянса в противостояние, при этом не повлияет на исход СВО.

В Германии заявили, что только 30% танков Leopard технически исправны

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!