Советник президента США Салливан заявил, что истребители F-16 сейчас не нужны Киеву

Фото: Zuma/TACC/Staff Sgt. Kregg York

Советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не нуждается в поставках истребителей F-16 в ближайшее время. Об этом сообщает CNN.

"F-16 не представляют собой вопрос краткосрочной перспективы", – заявил Салливан.

По его словам, в настоящее время Украина сосредоточена на проведении контрнаступления против войск России. Истребители же, по мнению Салливана, будут необходимы Киеву в долгосрочной перспективе.

Он уточнил, что этот вопрос, в том числе, обсуждался между Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время недавнего визита американского лидера в Киев.

Ранее в конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Киеву истребителей. Глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол считает, что "появляется импульс для того, чтобы это произошло".

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