Киев запросил у Нидерландов истребители F-16

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Киев обратился к нидерландским властям с просьбой о предоставлении истребителей F-16, заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Об этом сообщает NOS.

"Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками", – сказала она.

Кроме того, по словам Оллонгрен, Амстердам должен провести тщательную оценку возможных последствий такого шага, на что уйдет достаточное количество времени.

"Это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом вопросе", – пояснила глава военного ведомства.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что страна не собирается предоставлять Украине боевые самолеты, поскольку они нужны ей самой. Такое заявление он сделал в ходе выступления на саммите Евросоюза, в котором также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.



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