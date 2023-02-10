Макрон исключил передачу истребителей Киеву в ближайшее время

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели Париж не передаст Киеву истребители. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии", – заявил он.

Президент Франции подчеркнул, что не исключает передачу истребителей в дальнейшем. Однако, по его словам, боевые самолеты в ближайшие недели "ни при каких обстоятельствах" не будут поставлены Киеву.

Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна сделает "все возможное" для передачи Киеву истребителей МиГ-29. Хегер заявил, что уже информировал главу минобороны республики Ярослава Надя о данной просьбе президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что в Словакии хотят максимально быстро завершить переговоры на эту тему.

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