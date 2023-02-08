Великобритания может передать Украине истребители – СМИ

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Соединенное Королевство рассматривает возможность поставить Украине британские истребители, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя кабмина Великобритании.

В свою очередь, телеканал Sky News уточнил, что британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может передать Киеву более дальнобойное вооружение. Цель этого решения якобы заключается в желании нарушить возможности РФ в атаках по украинской инфраструктуре.

Кроме того, Великобритания начнет подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ. Британское правительство в ходе визита Зеленского также намерено расширить антироссийские санкции.



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