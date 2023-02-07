На Украине заявили о риске установления в стране диктатуры

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Политика президента Украины Владимира Зеленского ведет к тому, что скоро политический режим в стране может превратиться в диктатуру. Такое мнение на своем YouTube-канале озвучил Олег Соскин, бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы.

"Происходит переход от военной автократии к диктатуре. Конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны", – сказал он.

По его словам, продление режима военного положения и мобилизация населения позволяют Зеленскому укреплять свою власть, не исключено, что в будущем будет усилен контроль и за бизнесом.

Соскин допускает, что в конечном итоге подобные шаги приведут к сопротивлению со стороны населения и едва ли не гражданской войне.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о формировании на Украине антихристианской, человеконенавистнической диктатуры. По его словам, Россия не намерена с этим мириться, так как это угрожает ее безопасности.



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