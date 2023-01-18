Небензя заявил о формировании на Украине антихристианской диктатуры

Фото: ТАСС/AP/John Minchillo

Россия не будет мириться с формированием на Украине антихристианской, человеконенавистнической и русофобской диктатуры, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации.

Он отметил, что тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались за долго до специальной военной операции. По словам дипломата, такие действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для безопасности и мира.

"Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется <...> русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Небензя заявил, что народ Украины заставляют воевать за чужие задачи, а страна превратилась в ЧВК НАТО, поскольку Запад регулярно снабжает Киев оружием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



РФ наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки оружия – Небензя

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!