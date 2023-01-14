Небензя назвал мирный план Зеленского оторванным от реальности

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Выдвигаемый Украиной проект резолюции о мирном плане – экстравагантная идея, не имеющая ничего общего с реальностью. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У них появляются разного рода экстравагантные идеи, в том числе состоящий из 10 пунктов план, который не имеет ничего общего с реальностью", – приводит его слова ТАСС.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в случае возобновления переговоров России с Украиной, они должны быть прямыми. По его словам, западные посредники зачастую пытаются влиять на ход переговоров, преследуя собственные цели.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока что не видит перспектив для мирных переговоров с Украиной. Он уточнил, что на Украине запрещено проводить какой-либо диалог с российской стороной на законодательном уровне.

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