Глава турецкого МИД заявил о поддержке мирного плана по Украине

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о поддержке страной плана Киева по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из 10 пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план, ведем работу над этим", – сообщил он.

Министр также заявил о цели государства выступить председателем по некоторым пунктам списка.

Ранее в СМИ появилась информация о готовящемся плане мира командой президента Украины Владимира Зеленского. Речь шла о списке, состоящем из 10 пунктов. Предполагалось, что он будет представлен в феврале 2023 года.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют информации о мирном плане Зеленского. Однако Песков подчеркнул, что информация о разработке шагов по урегулированию конфликта поступала.



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