В Кремле не располагают информацией о мирном плане Зеленского

Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не располагает информацией о мирном плане украинского лидера Владимира Зеленского.

"Нет, нам об этом ничего не известно", – цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам представителя Кремля, Москва осведомлена о заявлениях Зеленского по мирному плану. Однако, уточнил Песков, план украинского лидера не соответствует сегодняшним обстоятельствам, которые также необходимо учитывать.

Ранее в СМИ появилась информация о намерениях команды Зеленского представить план мира на Украине в феврале 2023 года. План будет носить дипломатический характер урегулирования конфликта и состоять из 10 шагов.

До этого Зеленский сообщил, что не видит предмета переговоров с Москвой. Он также отметил, что некоторые государства призывают его к началу дипломатии с РФ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!