00:57Политика
Зеленский признался, что его призывают к переговорам с Россией
Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его призывают к переговорам с Москвой. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.
"Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров", – заявил он.
Украинский лидер подчеркнул, что он, однако, "не видит предмета для разговора".
Зеленский также заявил, что не видит смысла в разговорах президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, подобный диалог не принесет результата.
Ранее сообщалось, что Макрон выразил желание провести телефонный разговор с Путиным, чтобы заключить соглашение по по поводу отвода вооружений от Запорожской АЭС.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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