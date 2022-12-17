Зеленский признался, что его призывают к переговорам с Россией

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его призывают к переговорам с Москвой. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

"Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров", – заявил он.

Украинский лидер подчеркнул, что он, однако, "не видит предмета для разговора".

Зеленский также заявил, что не видит смысла в разговорах президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, подобный диалог не принесет результата.

Ранее сообщалось, что Макрон выразил желание провести телефонный разговор с Путиным, чтобы заключить соглашение по по поводу отвода вооружений от Запорожской АЭС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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