Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских сил на границы Украины по состоянию на 1991 год является единственным способом закончить конфликт. Об этом он рассказал в интервью журналу Economist.

"Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он (президент России Владимир Путин) сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатов" , – заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подает сигналы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией. Сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе считает, что подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку

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