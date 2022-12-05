США подали Украине сигнал о необходимости переговоров с Россией – СМИ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подает сигналы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией, заявил сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе.

По его мнению, от дальнейшей эскалации киевский режим сдерживают западные "добросердечные друзья" Зеленского. При этом они преследуют собственные корыстные интересы, считает эксперт. В частности, опасаются быть втянутыми в "смертельный конфликт".

"Кто захочет умереть за Киев? Или замерзнуть, пока Россия газ в Европу режет до струйки? <...> Президент Байден тонко предупредил своего киевского коллегу: пора начинать говорить с Путиным", – написал он в своей статье для издания Time.

Иоффе также допустил, что западные лидеры могут устать от украинского конфликта. Кроме того, указал автор статьи, в Соединенных Штатах набирает вес оппозиция в виде республиканцев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент Зеленский не готов к диалогу с Россией. При этом он уточнил, что США продолжат оказывать Киеву поддержку и не будут силой усаживать его за стол переговоров.

До этого американский обозреватель Брэдли Девлин заявил, что Запад не простит Зеленскому самостоятельных переговоров с Россией. По мнению журналиста, об этом свидетельствует реакция западных лидеров на инцидент с падением украинской ракеты в Польше.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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