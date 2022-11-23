В США заявили, что Запад не простит Зеленскому самостоятельных переговоров с Россией

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Реакция Запада на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и на заявления по этому поводу президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Киеву простят все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой, пишет американский обозреватель Брэдли Девлин.

Журналист отметил, что в первые часы после инцидента с ракетой, когда еще не было точных данных о происхождении снаряда, Зеленский ухватился за возможность выпросить у Запада еще больше помощи, а также потребовал применить 5 статью устава НАТО. При этом украинского лидера не остановило то, что конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную войну, говорится в публикации.

Когда выяснилось, что ракета, которая убила двух граждан Польши, была украинской, то НАТО и Варшава ни слова не сказали о том, что пересмотрят свою помощь Киеву, указал Девлин. Он напомнил, что польский президент Анджей Дуда назвал гибель граждан своей страны "досадной случайностью", а генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг "из кожи вон лез, чтобы оправдать инцидент".

"Последняя попытка Запада прикрыть украинцев послала мощный сигнал своему бенефициару: Зеленский и Украина <...> ничего не могут сделать, чтобы потерять поддержку, за исключением, если Киев попытается самостоятельно урегулировать конфликт дипломатическим путем. Именно поэтому Зеленский продолжал раздувать пламя войны, отрицая украинское происхождение ракеты", – написал Девлин в своей статье для The American Conservative.

15 ноября в районе польского села Пшеводув, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.

Сразу после инцидента в Варшаве заявили, что в случившемся виновата Россия, однако позже польский президент Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что Москва не совершала ударов вблизи украинско-польской границы. В ведомстве назвали этот инцидент преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



Польша заявила об отсутствии следов падения второй ракеты

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