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Североатлантический альянс попал в ловушку из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского относительно недавнего ЧП с падением украинской ракеты на территории Польши. Об этом пишет издание The American Conservative.

По мнению авторов статьи, и украинский лидер, и официальные лица Варшавы преднамеренно дезинформировали Вашингтон относительно данного инцидента.

"Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства НАТО и риски возникновения новых витков на спирали эскалации. В следующий раз миру может повезти не так сильно", – говорится в публикации.

В статье также сказано, что из-за расширения НАТО Соединенным Штатам становится все труднее действовать в своих интересах. Отмечается, что в настоящее время США вынуждены рисковать собственной безопасностью ради союзников на Востоке Европы, которые "страстно стремятся к тотальной войне" с Москвой.

В середине ноября в районе польского села Пшеводув, расположенного недалеко от границы с Украиной, упала ракета. Погибли два человека.

Сначала в Варшаве утверждали, что в случившемся виновата Москва, однако позже президент Польши Анджей Дуда признал, что, с высокой вероятностью, снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что Россия не совершала ударов вблизи украинско-польской границы. В ведомстве назвали этот инцидент преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



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