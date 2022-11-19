Медведев объяснил, почему Зеленский не хочет переговоров с Москвой

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Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку в противном случае ему придется признать распад страны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они [переговоры] для него очень опасны. <...> Ведь если не признать реалии распада Украины – бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, <...> которых он боится до обморока", – написал политик в своем телеграм-канале.

Также Медведев отметил, что от киевского режима уже все устали, особенно от постоянно нагнетающего обстановку Зеленского. По его словам, это продемонстрировал тот факт, что никто не принял попытку Украины переложить ответственность за падение ракеты в Польше на Россию.

Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что сейчас Запад пытается образумить Киев, поскольку не хочет разрывать отношения с Москвой из-за возможности разгорания третьей мировой войны.

Ранее Зеленский заявил, что Россия, говоря о возможности переговоров с Украиной, в действительности якобы не хочет мира, а желает добиться передышки в боевых действиях. Никакие компромисы не улучшат ситуацию, утверждает он, считая наиболее подходящим собственный вариант урегулирования.

До этого президент Украины предложил провести публичные переговоры с Россией. По его словам, лидеры некоторых стран посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых переговоров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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