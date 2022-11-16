09:31Политика
В Госдуме выдвинули ответные условия для переговоров с Киевом
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Одним из условий Москвы для переговоров с Киевом должно быть отстранение президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По его мнению, украинский лидер своими действиями и словами "закрывает окно возможностей". Кроме того, считает Шеремет, Зеленский тем самым обрекает свой народ.
"Он готов уничтожить украинский народ и всю страну, лишь бы получить одобрение от западных хозяев," – пояснил депутат.
Шеремет добавил, что к власти на Украине должны прийти здравомыслящие и заинтересованные в развитии независимого государства люди.
Ранее Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. По его словам, для этого необходимо восстановить территориальную целостность Украины и возместить весь ущерб, нанесенный в ходе спецоперации. Кроме того, Зеленский потребовал наказать каждого военного преступника и гарантировать, что ситуация не повторится.
Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти условия Зеленского неадекватными и нереалистичными. Он подчеркнул, что чем дольше Киев будет занимать подобную позицию, тем сложнее будет прийти к консенсусу.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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