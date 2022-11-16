В Госдуме выдвинули ответные условия для переговоров с Киевом

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Одним из условий Москвы для переговоров с Киевом должно быть отстранение президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, украинский лидер своими действиями и словами "закрывает окно возможностей". Кроме того, считает Шеремет, Зеленский тем самым обрекает свой народ.

"Он готов уничтожить украинский народ и всю страну, лишь бы получить одобрение от западных хозяев," – пояснил депутат.

Шеремет добавил, что к власти на Украине должны прийти здравомыслящие и заинтересованные в развитии независимого государства люди.

Ранее Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. По его словам, для этого необходимо восстановить территориальную целостность Украины и возместить весь ущерб, нанесенный в ходе спецоперации. Кроме того, Зеленский потребовал наказать каждого военного преступника и гарантировать, что ситуация не повторится.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти условия Зеленского неадекватными и нереалистичными. Он подчеркнул, что чем дольше Киев будет занимать подобную позицию, тем сложнее будет прийти к консенсусу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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