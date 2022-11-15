Кадыров предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смешными выдвинутые Владимиром Зеленским условия для прекращения конфликта на Украине. В своем телеграм-канале политик предложил собственный вариант урегулирования.

"Смешны условия для переговоров у руководства Украины. <...> Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее", – написал он.

Перечень условий Кадырова состоит всего из двух пунктов: признание Киевом ЛНР, ДНР, Крыма и других новых регионов российскими, а также выдача Москве фашистских преступников, ответственных за преступления против русскоговорящего населения, или организация суда над ними.

По его словам, выполнение Киевом только этих двух условий позволит завершить боевые действия. Пока же говорить о каких-либо переговорах неприемлемо, считает он.

Ранее, выступая на саммите G20, Владимир Зеленский назвал формулу мира для Украины. Озвученные им условия состоят из десяти пунктов, которые включают в том числе обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск.



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