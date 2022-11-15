Условия Киева для начала переговоров неадекватны и нереалистичны – Лавров

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Условия украинской стороны по урегулированию конфликта и начала переговоров с Россией неадекватны и нереалистичны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации", – цитирует его РИА Новости.

При этом министр отметил, что чем дольше Киев будет занимать подобную позицию, тем сложнее будет прийти к консенсусу. Лавров подчеркнул, что РФ открыта к диалогу с Украиной.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что в условиях перемирия, которые анонсировал Киев на саммите "Большой двадцатки", есть пункт, по которому сторонам будет сложно прийти к компромиссу. Парламентарий также подчеркнула, что возвращение Крыма и других российских территорий в состав Украины невозможно.

До этого глава Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите G20 заявил, что возвращение к Минским договоренностям невозможно. Он отмечал, что украинской столице необходимы новые гарантии безопасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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