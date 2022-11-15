РФ не отказывается от переговоров, это делает Украина – Лавров

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, это делает Киев. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20, передает ТАСС.

Он напомнил, что президент РФ много раз подтверждал, что Москва не отказывается от переговоров. Лавров добавил, что чем дольше Украина будет отказываться, тем труднее будет договориться в итоге.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан посоветовал Зеленскому подумать о "реалистичных" позициях на переговорах с РФ. Вашингтон якобы призвал Киев показать открытость к самой идее контактов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Захарова заявила, что РФ открыта к переговорам с Украиной

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