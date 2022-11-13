США предложили Киеву подумать о "реалистичных" позициях на переговорах – СМИ

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Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому подумать о "реалистичных" позициях на переговорах с РФ, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

По информации источника, американская сторона призвала Киев показать открытость к самой идее контактов.

"Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели... восстановить контроль над Крымом", – отмечается в материале.

Ранее возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах с Москвой депутат Верховной рады Давид Арахамия допустил, что новые контакты России и Украины могут пройти во второй половине следующего года.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что сроки переговоров между РФ и Украиной зависят от позиции партнеров Киева в Соединенных Штатах и ЕС.

При этом сенатор подчеркнул, что если Вашингтон и Брюссель продолжат провоцировать конфликт, то никаких переговоров не будет.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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