США и партнеры настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине – Лавров

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

США и их партнеры во время Восточноазиатского саммита настаивали на неприемлемой оценке ситуации на Украине и вокруг нее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, поэтому не было принято коллективных решений по итогам саммита.

Ранее глава МИД РФ заявил, что НАТО претендует на ведущую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что Альянс перестал говорить о своей оборонительной роли. По его словам, НАТО уже сдвигает линию обороны к Южно-Китайскому морю.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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