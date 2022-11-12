Генсек ООН заявил о важности создания условий для мира на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость создания условий для установления мира на Украине, передает ТАСС.

"Важно создать условия для возобновления диалога и изыскания путей для будущего мира", – заявил Гутерриш в рамках пресс-конференции на саммите АСЕАН в Камбодже.

Мирное соглашение должно базироваться на Уставе ООН и нормах международного права, подчеркнул генеральный секретарь организации.

Ранее член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков заявил, что сроки переговоров России и Украины напрямую зависят от позиции западных партнеров Киева, в том числе США и стран Европы. При этом возможен отказ от диалога, если указанные государства продолжат провоцировать конфликт.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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