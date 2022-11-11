В МИД РФ заявили, что Москва готова к диалогу с Киевом без предварительных условий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия готова начать переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я могу только подтвердить позицию – мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, но Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед", – сказал он.

Рябков напомнил, что в процессе переговоров с Киевом шла разработка соглашения, однако это осталось в прошлом.

"Что дальше – зависит не от нас", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он предположил, что шансы на возобновление диалога повысятся, если Украина получит соответствующее указание от одной из западных стран.

"Но опять-таки – у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий", – подчеркнул Рябков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность начать диалог с Россией. При этом он отметил, что речь идет о той России, которая "действительно готова к миру".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Захарова заявила, что РФ открыта к переговорам с Украиной

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!