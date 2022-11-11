Зеленский заявил, что "не закрывал дверь" для переговоров с Москвой

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не закрывал дверь" для переговоров с Россией.

"Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру", – сказал он в интервью CNN.

Зеленский также заявил, что обеспокоен недавними заявлениями республиканцев в Соединенных Штатах о возможной приостановке помощи Киеву.

"Возможно, в определенный момент поддержка может быть уменьшена. Для нас это очень тревожный сигнал", – заявил он.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор предположил, что США и Украина договорились создать видимость желания украинской стороны начать контакты с Москвой, чтобы целенаправленно "убить" процесс урегулирования конфликта путем дипломатии.

Между тем, телеканал NBC сообщал, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время необъявленного визита в Киев заявил Зеленскому, что, выразив готовность к переговорам, Киев сохранит поддержку западных союзников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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