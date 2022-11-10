Заявление Зеленского о готовности к диалогу с РФ свидетельствует о расколе в НАТО – СМИ

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу с Россией продемонстрировало раскол в НАТО, считает журналист турецкого издания Cumhuriyet Барыш Достер.

"Это заявление не только дает представление о положении Украины на фронте, но и показывает трещину в атлантическом альянсе", – написал он.

Достер считает, что заявление Киева о готовности вернуться к переговорам с Москвой было сделано под давлением Вашингтона. При этом журналист подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили былое влияние на европейские страны, а государства ЕС начинают дистанцироваться друг от друга на фоне кризиса.

Ранее Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией. Он потребовал восстановления территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещения всех убытков, нанесенных боевыми действиями.

Позднее стало известно, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время необъявленного визита в Киев пытался убедить Зеленского, что, выразив готовность к переговорам, Украина сохранит поддержку западных союзников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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