В ГД исключили возможность мирных переговоров России и Украины

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Возможность мирных переговоров российской и украинской сторон исключена. Такое мнение выразил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он объяснил, что государства предъявляют очень разные условия, чтобы начать контакты. Затулин уточнил, что условия РФ уже давно были известны. Страна говорила о целях спецоперации и никогда не снимала "публичных целей".

Кроме того, по словам парламентария, любое снятие каких-то условий украинской или российской сторонами сразу может вызвать критику внутри самих государств.

"К сожалению, для всех нас в настоящий момент проведение мирных переговоров фактически заблокировано противоположными устремлениями сторон и разным представлением о ресурсах, которые потребуются для успешного для каждой из этих сторон окончания военных действий", – указал Затулин.

Он объяснил, что кабмин России не собирается принимать условия украинского лидера Владимира Зеленского, так как это бы означало капитуляцию РФ. Также, уточнил Затулин, президент Украины хочет, чтобы Россия отказалась от новых территорий, продолжавшейся на протяжении долгого времени поддержки ЛДНР и решения 2014 года, связанного с возвращением Крыма.

"Принять подобного рода условия в качестве начала переговоров Россия не сможет никогда. Для того чтобы Россия гипотетически на этих условиях вступила в переговоры, надо, чтобы вместо Путина в Кремле сидел заведомый маргинал – предатель, изменник", – заключил парламентарий.

Ранее Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ. Он потребовал восстановления территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных боевыми действиями, а также наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится.

В Совфеде позднее назвали подобные условия украинского лидера чушью. Там отметили, что Зеленский находится не в том положении, чтобы ставить их.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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