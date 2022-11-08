В Совфеде прокомментировали условия Зеленского для переговоров с Россией

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Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией являются чушью, считает первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его мнению, украинский лидер не в том положении, чтобы ставить их. Джабаров утверждает, что цель специальной военной операции на Украине остается неизменной.

"О ней неоднократно говорил наш президент. Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Четыре региона, а Крым – пятый регион, включены в состав России", – цитирует сенатора RT.

Он подчеркнул, с Зеленским невозможно вести переговоры, так как он не способен на диалог. По мнению Джабарова, подобные условия, возможно, были выдвинуты как раз для того, чтобы исключить возможность диалога с РФ в будущем.

Ранее украинский лидер перечислил условия для начала переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. По его словам, в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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